Liberais do premiê Mark Carney vencem eleição no Canadá - Impulsionado pelas ameaças de Trump, Partido Liberal consegue superar conservadores, antes favoritos, mas terá que governar em minoria.O Partido Liberal, do premiê Mark Carney, venceu as eleições legislativas do Canadá nesta segunda-feira (28/04), mas terá que governar em minoria.

Em discurso diante de seus, apoiadores, Carney se comprometeu a governar "com todos os partidos, todos os territórios e a sociedade civil" em uma mensagem destinada a fortalecer a unidade nacional.

"Venceremos essa guerra comercial", disse Carney a uma multidão entusiasmada em Ottawa, onde alertou sobre os dias "desafiadores" que estão por vir devido às tarifas e ameaças de anexação do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Já superamos o choque da traição americana, mas nunca devemos esquecer as lições", acrescentou. Seu primeiro desafio é sentar-se agora com Trump e negociar "entre duas nações soberanas" a nova relação econômica e de segurança que os dois países terão no futuro.

"O antigo relacionamento com os Estados Unidos, um relacionamento baseado na integração crescente, acabou", insistiu Carney.

Após apuração em cerca de 99% das urnas, o Partido Liberal obteve 168 assentos no Parlamento – devendo permanecer pouco abaixo da maioria absoluta de 172. Os conservadores obteriam 144 assentos, não conseguindo, portanto, assumir o poder e quebrar um ciclo de 10 anos de governos liberais.

O líder do Partido Conservador do Canadá que liderou as pesquisas por larga margem durante muito tempo, Pierre Poilievre, reconheceu a vitória de seu rival liberal e prometeu continuar liderando o partido na oposição.

Comentaristas já estão chamando a vitória de Carney de "presente envenenado", já que esse governo aparentemente minoritário não parece o mais adequado para negociar com Trump, em um momento em que este último ataca o Canadá quase diariamente, seja com tarifas ou com sua sugestão de que o país deva ser anexado pelos EUA.

Outros desafios

Mark Carney, de 60 anos, ex-chefe do Banco Central do Canadá e do Reino Unido, só assumiu a liderança do Partido Liberal em março, sucedendo como primeiro-ministro Justin Trudeau, que tinha anunciado sua renúncia em janeiro, devido à queda de popularidade de sua legenda, enquanto os conservadores cresciam nas pesquisas de intenção de voto, chegando a liderar por 20 pontos percentuais.

Carney conseguiu reverter a situação – impulsionado pela disputa tarifária com os EUA e as insinuações de Trump de que os EUA poderia anexar o Canadá.

Trump é o desafio mais importante, mas não o único, enfrentado por este economista, um católico praticante, casado e pai de quatro filhos. Carney também precisa abordar o profundo descontentamento do público canadense com muitas das políticas de seu antecessor, que levaram a um aumento acentuado do custo de vida, ameaçando a prosperidade de muitas famílias, tornaram a moradia inacessível para milhões, além do crescimento migratório.

md/cn (EFE, AFP, AP)