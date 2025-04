Incêndio em restaurante mata 22 pessoas no nordeste da China

PEQUIM (Reuters) - Um incêndio em um restaurante no nordeste da China matou 22 pessoas na terça-feira, informou a agência de notícias oficial Xinhua, no mais recente de uma série de incidentes mortais semelhantes em todo o país.

A Xinhua não identificou a causa do incêndio, mas disse que o presidente Xi Jinping chamou de "uma lição profundamente preocupante" e pediu às autoridades locais que tratem rapidamente os feridos, determinem o que provocou o incêndio e responsabilizem os culpados.

O incêndio começou às 12h25 (horário local) em um restaurante em uma área residencial da cidade de Liaoyang, na província de Liaoning, informou a emissora estatal CCTV. Três pessoas ficaram feridas.

Imagens que circularam nas mídias sociais, incluindo X e a plataforma chinesa Douyin, não verificadas pela Reuters, mostraram chamas laranja brilhantes engolfando a fachada de uma loja no nível da rua, ao lado de dezenas de veículos estacionados. Fumaça foi vista saindo enquanto os paramédicos cuidavam de pessoas em macas.

Hao Peng, secretário do comitê do partido governista da província de Liaoning, disse que 22 caminhões de bombeiros e 85 bombeiros foram enviados ao local. Hao afirmou que o trabalho de resgate no local havia sido concluído e as pessoas foram retiradas.

Esse foi o mais recente de uma série de incidentes semelhantes em todo o país nos últimos anos. Em abril, 20 pessoas morreram em um incêndio que começou em um apartamento para idosos em um local de repouso na província de Hebei, no norte do país.

Vazamentos de gás causaram pelo menos duas explosões de alto nível em áreas residenciais no ano passado, com uma explosão em um restaurante na província de Hebei, que matou duas pessoas e feriu 26 em março, e uma explosão em um prédio alto na província de Shenzhen, no sul, em setembro, que matou uma pessoa.

(Reportagem da Redação de Pequim)