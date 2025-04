Iguatemi tem lucro acima do esperado no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de shopping centers Iguatemi informou nesta terça-feira que seu lucro ajustado do primeiro trimestre cresceu 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando a estimativa média de analistas em pesquisa da Reuters.

Considerando ajustes, o lucro líquido da Iguatemi foi de R$113,9 milhões nos meses de janeiro a março, versus previsão de analistas de R$94,5 milhões, segundo dados compilados pela Lseg.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do período foi de R$244,3 milhões, avanço de 8,5% em base anual e em linha com expectativa do mercado de R$248,3 milhões, de acordo com média das estimativas compiladas pela Lseg. A margem Ebitda ajustada ficou quase estável em 74%.

A receita líquida ajustada da operadora de shopping centers totalizou R$330 milhões no período, expansão de 8,5% em relação ao primeiro trimestre de 2024, enquanto o fluxo de caixa proveniente das operações (FFO) ajustado atingiu R$138,5 milhões, queda de 9,9% ano a ano, impactado por despesas financeiras maiores decorrente do cenário macroeconômico de juros e despesas financeiras relacionadas à aquisição do RioSul.

A empresa, que prevê encerrar 2025 com um índice de endividamento abaixo de duas vezes, apresentou uma alavancagem - medida pela dívida líquida/Ebitda ajustado - de 1,76 vez nos primeiros três meses do ano, versus 1,84 vez um ano antes.

Este mês, a Iguatemi assinou memorando para vender R$500 milhões em participações em shoppings e empreendimentos, e concluiu da aquisição de fatias nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis.

"Para os próximos meses, a empresa segue confiante na entrega do seu guidance", afirmou a companhia em comunicado à imprensa. A Iguatemi projeta um crescimento da receita líquida de shoppings entre 7% e 11% e investimentos de R$330 milhões a R$400 milhões em 2025.