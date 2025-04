IGP-M surpreende e sobe 0,24% em abril com ganhos em produtos agropecuários, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) voltou a subir de forma inesperada em abril, a 0,24%, depois de ter registrado queda de 0,34% no mês anterior, com destaque para o avanço nos preços de produtos agropecuários, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira

A alta do IGP-M ocorreu na contramão da expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,09% e, com o resultado do mês, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 8,50%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, teve alta de 0,13% em abril, depois de ter recuado 0,73% no mês anterior.

"No IPA, a alta de produtos agropecuários e a queda menos acentuada em produtos industriais contribuíram conjuntamente para a reversão do movimento de queda registrado em março", explicou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Os itens que tiveram a maior contribuição no resultado do IPA foram milho em grão (+6,50%, ante +11,68%), bovinos (+3,17, ante -3,99%), e tomate (+40,51, ante +14,30%).

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, desacelerou para uma alta de 0,46% em abril, de um ganho de 0,80% no mês anterior.

"No IPC, a desaceleração nos grupos transportes e habitação influenciaram o resultado de abril, com destaque para a forte queda nos preços das passagens aéreas", disse Dias.

Os destaques na desaceleração do IPC foram os itens passagem aérea (-5,34%, ante -13,71%), tarifa de ônibus urbano (-1,99%, ante +0,42%) e arroz (-2,74%, ante -1,25%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, acelerou e passou a subir 0,59% em abril, de uma alta de 0,38% em março.

O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

(Por Fernando Cardoso)