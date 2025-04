Ibovespa tem leve alta na abertura a espera de dados de emprego nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa operava em alta modesta nos primeiros negócios desta terça-feira, com cautela de investidores antes dos dados de emprego dos Estados Unidos, enquanto seguem no radar os desdobramentos sobre as tarifas comerciais norte-americanas.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,26%, a 135.367,59 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, avançava 0,31%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)