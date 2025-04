Ibovespa engata sétima alta consecutiva

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, a sétima seguida, mas sem conseguir sustentar o patamar de 136 mil pontos atingido no melhor momento da sessão, endossado pelo desempenho positivo dos índices em Wall Street.

O Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, encerrou com variação positiva de 0,15%, a 135.220,59 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a tocar 136.149,74 na máxima do dia, novo pico do ano. Na mínima, marcou 134.898,67.

O volume financeiro somava R$20 bilhões antes dos ajustes finais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)