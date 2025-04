Homem confunde crocodilo com estátua e é atacado nas Filipinas; veja vídeo

Um turista de 29 anos foi atacado por um crocodilo ontem após invadir a área onde o animal estava, no zoológico de Zambonga Sibugay, nas Filipinas, para tirar uma selfie.

O que aconteceu

O homem, que não teve a identidade revelada, pulou a cerca de proteção. Ele confundiu o crocodilo fêmea com uma estátua, segundo o jornal New York Post.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal, chamado de Lalay, mordendo o braço do turista. Ela arrasta o homem pelo lago artificial.

O turista foi atacado por cerca de 30 minutos. Ele só consegue se libertar após o cuidador do crocodilo bater na cabeça do animal com um pedaço de cimento.

Filipino man mistakes crocodile for fake plastic figure, nearly gets himself kiIIed pic.twitter.com/gFIa2iK8IB -- TaraBull (@TaraBull808) April 28, 2025

Homem foi levado às pressas para um hospital com ferimentos no braço e na coxa. "Esse tipo de comportamento é muito perigoso. Ninguém jamais deveria entrar no recinto de um animal no zoológico. Ele colocou a vida de outras pessoas em risco e teve muita sorte de ter sobrevivido", disse o sargento Joel Sajolga.