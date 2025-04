Governo espanhol vai investigar apagão e não descarta "nenhuma hipótese"

O governo espanhol e a justiça de Madri vão apurar as causas do enorme apagão que deixou toda a Península Ibérica sem eletricidade durante várias horas na segunda-feira (28). A empresa de eletricidade espanhola descartou a pista de um ciberataque, mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez quer investigar todas as "hipóteses". As causas do apagão sem precedentes ainda não foram esclarecidas.

"Todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir que isso não aconteça novamente", garantiu o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez em uma coletiva de imprensa na terça-feira (29), anunciando a criação de uma comissão de inquérito chefiada pelo Ministério da Transição Ecológica.

"Os técnicos da rede elétrica continuam analisando o sistema. Esperamos receber os resultados preliminares nas próximas horas ou dias", explicou. "Nenhuma hipótese será descartada até que tenhamos os resultados dessas análises."

No mesmo dia, um juiz do Tribunal Nacional, responsável pelos casos mais graves, incluindo terrorismo, anunciou a abertura de uma investigação sobre possível "sabotagem informática".

O objetivo é determinar se o apagão foi um ato de sabotagem cibernética contra a infraestrutura crítica espanhola. Se for o caso, poderia ser classificado como "um crime terrorista", de acordo com um comunicado do tribunal.

No entanto, no final da manhã, a teoria do ataque cibernético foi descartada pelo gestor da rede elétrica espanhola (REE).

"Com base nas análises que conseguimos realizar até o momento, podemos descartar um incidente de segurança cibernética nas instalações da rede elétrica", garantiu Eduardo Prieto, diretor de operações da REE. Essa possibilidade também foi descartada pelo governo português

A REE mencionou na noite de segunda-feira uma "forte oscilação nos fluxos de energia" na rede elétrica "acompanhada de uma perda de produção muito significativa", fenômeno que levou à desconexão do sistema espanhol da rede europeia.

Falta de energia nuclear

Durante sua coletiva de imprensa no início da tarde de terça-feira, Pedro Sánchez também se preocupou em garantir que o enorme apagão não estivesse relacionado à falta de energia nuclear na Espanha, rejeitando críticas feitas em particular pelo partido de extrema direita Vox e também repercutidas por muitos usuários nas redes sociais.

"Aqueles que associam este incidente à falta de energia nuclear estão mentindo ou demonstrando sua ignorância", insistiu o chefe do governo espanhol.

A questão nuclear está no centro do debate político há vários meses na Espanha, cujo governo anunciou o fechamento iminente de dois de seus sete reatores restantes, que representam 20% da matriz elétrica. As energias solar e eólica representam 40%.

Volta ao normal

Segundo a REE, o sistema elétrico espanhol, que havia sido restaurado em mais de 99% de sua capacidade na manhã de terça-feira, estava totalmente operacional ao meio-dia

A operadora da rede portuguesa, REN, também confirmou que a eletricidade estava restabelecida em Portugal.

Nas ruas das cidades espanholas, o retorno da eletricidade na noite de segunda-feira foi acompanhado de aplausos e gritos de alegria dos moradores.

De acordo com a empresa nacional de tráfego ferroviário espanhola, Renfe, a circulação de trens voltou ao normal em diversas rotas importantes, incluindo Madri-Sevilha e Madri-Barcelona. No entanto, na estação de Atocha, na capital espanhola, a situação continuava complicada na manhã de terça-feira, com multidões de passageiros esperando por seus trens.

Bares e lojas reabriram gradualmente suas portas nesta manhã, retornando à atividade normal depois que a maioria teve que fechar as portas às pressas na segunda-feira.

O retorno total à normalidade era aguardado com ansiedade na Espanha e em Portugal, após um longo dia de dificuldades, entre metrôs fechados, ônibus saturados, trens bloqueados e comunicações extremamente difíceis.

Ao menos cinco pessoas morreram, de acordo com o jornal El País por causas ligadas ao apagão. Três membros de uma família por inalação de gás carbônico, devido ao mau funcionamento de um gerador de eletricidade em Ourense, no noroeste da Espanha, uma mulher morreu em um incêndio em Madri, possivelmente causado por uma vela, e outra, em Valência, porque sua máquina de oxigênio deixou de funcionar.

(Com AFP)