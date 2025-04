Golpe do frete: saiba o que é e como proteger sua conta em casos de invasão

Golpes virtuais utilizam diversas táticas para chamar a atenção de suas vítimas, frequentemente explorando a urgência, fazendo ofertas tentadoras, propagando informações falsas ou se fazendo passar por entidades conhecidas. O Comprova vem analisando diferentes tipos de golpes digitais. Entenda como golpistas abordam suas vítimas pela internet ou pelo celular, conheça as táticas que utilizam para chamar a sua atenção e saiba como você pode se proteger dessas armadilhas.

Golpe do frete

Como os golpistas abordam as pessoas: Via redes sociais. Eles invadem contas no Instagram e, passando-se pelo dono do perfil, anunciam que estão doando móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, entre outros itens. Quando uma pessoa interessada entra em contato, os golpistas pedem o pagamento de uma taxa para o frete dos itens, mas a entrega nunca é realizada.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: Ao invadir a conta de alguém e usá-la como plataforma para suas mensagens, os golpistas aproveitam da credibilidade ou confiabilidade que aquela pessoa possui com sua rede de contatos. Também são usadas fotos dos supostos itens para doação para atribuir veracidade ao ato. A qualidade dos produtos e o suposto fato de estarem sendo doados também funcionam para chamar a atenção de quem vê os stories com o conteúdo falso.

Qual é o objetivo do golpe: Utilizar a identidade de alguém para receber transferências bancárias ou Pix por fretes inexistentes.

Como se proteger: Para proteger uma conta de possíveis invasões, é importante configurar a autenticação de dois fatores do Instagram e nunca fornecer o código para terceiros. Para ativar esse método de proteção, é preciso acessar o menu de configurações e, na sequência, selecionar a opção "central de contas". Nesta tela, o usuário deve seguir o caminho "senha e segurança" > "autenticação de dois fatores" e escolher a conta que deseja configurar. Dessa forma, será necessário fornecer um código de login toda vez que o usuário conectar a conta em um novo aparelho.

Além disso, é possível aumentar a segurança do seu perfil ao ativar o envio de solicitações de login. Quando um aparelho que não é o seu tentar se conectar à sua conta, uma notificação será enviada para o dispositivo já cadastrado. Essa configuração está disponível em "central de contas" > "senha e segurança" > "autenticação de dois fatores" > "métodos adicionais".

Uma senha forte para o acesso ao Instagram também pode ajudar você a se proteger de invasões ao perfil. O ideal é que a senha possua pelo menos seis caracteres e combine números, letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e espaços. É importante evitar informações óbvias, como o seu nome, data de nascimento, apelido, cidade onde mora ou número de telefone.

No caso das pessoas que vierem a se deparar com posts da falsa doação, é importante refletir e se fazer algumas perguntas antes de realizar o pagamento. Você conhece aquela pessoa? Ela está se mudando ou tem algum outro motivo para doar tantas coisas de qualidade? Mesmo que as respostas para ambas as perguntas sejam "sim", fale com ela por outros canais, como telefone e WhatsApp, para checar se o anúncio é verdadeiro. Ao perceber que é falso, denuncie para o Instagram - basta clicar nos três pontinhos no canto superior direito dos Stories e clicar em "denúncias".

A quem denunciar: Assim que souber que seu perfil foi invadido, é importante avisar amigos e familiares. E também avisá-los de que o anúncio de doação é falso. Em seguida, registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil com o máximo de informações. O titular da conta hackeada pode solicitar suporte do Instagram acessando https://www.instagram.com/hacked.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: O Comprova já explicou como identificar e se proteger do golpe do falso emprego e também de roubos de contas de redes sociais. O Estadão Verifica publicou uma matéria mostrando como criminosos usam inteligência artificial para manipular vídeos de pequenos influenciadores e aplicar golpes nas redes sociais. A Agência Lupa também criou um site que mapeia golpes digitais e orienta vítimas de fraudes. O Comprova tem uma seção inteira sobre golpes virtuais.

Este conteúdo foi investigado por Alma Preta e Folha de S. Paulo. A investigação foi verificada por Tribuna do Norte, O Popular e O Estado de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 29 de abril de 2025.