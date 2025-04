Kotscho: Glauber enfrenta 'tratoraço' de Lira em ação por perda de mandato

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), alvo de processo de cassação por agredir um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), enfrenta uma "tropa de choque violenta" que manda no Congresso Nacional, segundo avaliação feita pelo colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

Mais um 'tratoraço' do Arthur Lira, e o Glauber comprou briga com essa turma aí [Lira e extrema direita], que manda no Congresso Nacional. Quem se impõe contra eles, acontece isso daí. O Glauber dificilmente irá salvar o mandato dele. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Glauber Braga é acusado por quebra de decoro parlamentar em uma representação movida pelo partido Novo. A sigla diz que o político feriu a conduta ao expulsar, aos chutes, um integrante do MBL das dependências da Câmara em abril de 2024. O último recurso disponível para interromper o processo de cassação foi rejeitado hoje: foram 44 votos contra e 22 a favor do deputado durante comissão.

Agora, o processo irá para votação nominal no plenário da Câmara dos Deputados. O político perde o mandato se houver votos de pelo menos 257 deputados. Não há data prevista para levar o caso ao plenário.

O psolista tem culpado o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) de estar por trás da articulação para a sua cassação.

O Glauber está sendo um cara guerreiro, vai até o fim para defender o mandato, mas eu acho muito difícil, porque ele está enfrentando uma 'tropa de choque' muito violenta e sem limites. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Glauber virou desafeto de Lira por fazer denúncias sobre o chamado "orçamento secreto". O parlamentar chegou a chamar o deputado alagoano de "bandido" e prestou depoimento à Polícia Federal na ação que investiga uma manobra do cacique alagoano para liberar R$ 4,2 bilhões em emendas.

O ex-presidente é reconhecido por usar a força para fazer valer seus interesses e colocar aliados em postos-chave. Deputados ouvidos pelo UOL relatam que Paulo Magalhães (PSD-BA), relator da ação que sugeriu a cassação de Braga, foi beneficiado pela influência de Lira. Ele teria combinado emendas de acordo com psolista.

Ao Canal UOL, a colunista Andreza Matais reforçou que a situação de Glauber será dificilmente revertida.

A situação está difícil para o Glauber porque... você chega no aeroporto de Brasília e vê um outdoor gigante do Glauber atacando o Arthur Lira, dizendo que é o Lira quem está querendo cassar o mandato dele. O Glauber não construiu pontes, porque, na política, é assim que você consegue resolver as coisas. Certo ou errado, é assim que eles conseguem. E o Glauber já deixou claro que não vai fazer esse jogo. Andreza Matais, colunista do UOL

Acordo firmado com Motta

No dia 9 de abril, Glauber iniciou a greve de fome e permaneceu acampado em sinal de protesto após a aprovação do relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra.

No dia 17, o parlamentar suspendeu o ato depois de firmar acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB), que se comprometeu a levar o caso ao plenário somente depois de 60 dias —o prazo se completa em 27 de julho.

Kotscho: Fisionomia de Lupi é confissão de culpa em escândalo do INSS

A fisionomia do ministro da Previdência, Carlos Lupi, é uma espécie de confissão de culpa no rombo bilionário ocorrido no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), disse o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

O Lupi parece completamente perdido e a fisionomia dele é uma confissão de culpa. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Nesta terça (29), ao participar de reunião de comissão na Câmara dos Deputados, Lupi deu explicações sobre o escândalo revelado pela PF (Polícia Federal), que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.

Na sessão, Lupi admitiu o erro ao contratar o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto —demitido pelo governo após a revelação— e afirmou que o oficializou no cargo por "simpatia, distinção e responsabilidade".

