Gerdau mantém otimismo sobre encomendas de aço nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau segue otimista sobre o desempenho de suas operações na América do Norte, diante de uma carteira de encomendas elevadas, apesar de preocupações sobre incertezas geradas pela política comercial dos Estados Unidos, afirmaram executivos da siderúrgica brasileira nesta terça-feira.

O vice-presidente de finanças da Gerdau, Rafael Dorneles Japur, afirmou que a carteira de encomendas da companhia nos EUA segue acima de 70 dias, nível considerado "robusto" pelo executivo.

"Não temos percebido redução nos volumes de vendas", afirmou o executivo durante conferência com analistas sobre os resultados da companhia no primeiro trimestre, divulgados na noite de segunda-feira.

"Claro que alguns setores estão mais preocupados que outros (com as tarifas de importação), como a indústria automotiva, mas, de uma forma geral, entendemos que estamos com um nível de atividade robusto", acrescentou Japur.

Segundo a companhia, o portfólio de produtos da empresa nos EUA tem encontrado demanda resiliente nos setores voltados a obras de construção não-residencial e energia solar, que têm sido favorecidos pela preferência do mercado por produtos nacionais em detrimento dos importados.

No primeiro trimestre, a receita líquida da Gerdau da América do Norte cresceu quase 11% sobre um ano antes, para R$8,8 bilhões, apoiada em parte pela valorização do dólar frente o real, que compensou quedas de preços no mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)