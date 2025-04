Fósseis mostram inesperado último refúgio de ferozes crocodilos terrestres

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Após o desaparecimento dos dinossauros em decorrência da queda de um asteroide há 66 milhões de anos, os mamíferos se tornaram os animais terrestres dominantes na Terra. Mas isso não significa que eles não foram desafiados. Na América do Sul, por exemplo, os crocodilos terrestres, primos dos atuais crocodilos e jacarés, tornaram-se predadores de primeira ordem.

Essa linhagem de crocodilos terrestres, chamada de sebecídeos, durou mais do que se acreditava anteriormente, de acordo com pesquisadores que descreveram fósseis recentemente descobertos na República Dominicana que revelam que as ilhas do Caribe serviram como um último refúgio inesperado para esses predadores ferozes.

Até agora, os fósseis mais recentes de sebecídeos haviam sido encontrados na Colômbia e datados de cerca de 10,5 a 12,5 milhões de anos atrás. Os fósseis da República Dominicana datam de cerca de 5 a 7 milhões de anos atrás. O maior dos sebecídeos atingia cerca de 6 metros de comprimento, embora os restos parciais da República Dominicana indiquem um animal com até 2 metros de comprimento.

"Esses eram o tipo de predador que se pensava ser da época dos dinossauros", disse Lazaro Viñola Lopez, estudante de pós-graduação em paleontologia da Universidade da Flórida e principal autor da pesquisa publicada esta semana na revista Proceedings of the Royal Society B.

Em vez disso, disse Viñola Lopez, os sebecídeos estavam no topo da cadeia alimentar na América do Sul durante a era dos mamíferos, ao lado dos pássaros do terror, pássaros gigantes que não voam, com até 3 metros de altura e bicos enormes e aduncos, e marsupiais com dentes de sabre, equivalentes aos gatos com dentes de sabre da América do Norte e de outros lugares.

Vários tipos de crocodilos habitaram a Terra desde o Período Triássico, há mais de 200 milhões de anos. A maioria, como os que vivem hoje, levava um estilo de vida semiaquático. Mas alguns conquistaram o reino marinho e outros viveram exclusivamente em terra, como os sebecídeos.

Os sebecídeos tinham uma constituição diferente da dos crocodilos semiaquáticos comuns.

Tinham pernas mais longas e uma postura mais ereta, capazes de correr rapidamente para perseguir a presa. Tinham um crânio estreito e profundo -- superficialmente parecido com o de um dinossauro carnívoro e muito diferente dos crocodilos modernos, que têm um crânio mais largo e raso. E os dentes dos sebecídeos eram altos e estreitos, com serrilhas finas ao longo das bordas para cortar a carne, também semelhantes aos dos dinossauros carnívoros.

Como muitos outros crocodilos, eles tinham uma armadura protetora feita de placas ósseas em sua pele.

Os fósseis encontrados na República Dominicana em 2023 eram um único dente que se assemelhava muito aos dos sebecídeos sul-americanos e duas vértebras com características que permitiram aos pesquisadores concluir definitivamente que esses restos mortais pertenciam a um sebecídeo.

"É incrível pensar que esses crocodilos terrestres de movimento rápido, parecidos com dinossauros, com dentes serrilhados especializados em cortar carne, sobreviveram no Caribe caçando preguiças, roedores e qualquer outra coisa que estivesse por perto até poucos milhões de anos atrás", disse o coautor do estudo Jonathan Bloch, curador de paleontologia de vertebrados do Museu de História Natural da Flórida, na Universidade da Flórida.

Os pesquisadores disseram que os fósseis de dois dentes aparentemente de um sebecídeo datados de cerca de 18 milhões de anos atrás, descobertos anteriormente em Cuba, e um semelhante datado de cerca de 29 milhões de anos, encontrado anteriormente em Porto Rico, sugerem que essa linhagem era muito difundida nas ilhas das Índias Ocidentais.

Mas como os crocodilos terrestres da América do Sul conseguiram chegar lá? Os pesquisadores disseram que a presença deles nas ilhas é outra pista que indica que pode ter havido um caminho de pontes terrestres temporárias ou uma cadeia de ilhas que permitiram que os animais terrestres viajassem da América do Sul para o Caribe por volta de 32 a 35 milhões de anos atrás.

"A distância entre as ilhas e o norte da América do Sul era significativamente menor do que a atual. Isso provavelmente facilitou a dispersão dos sebecídeos da América do Sul", disse Viñola Lopez. "Isso mostra como as ilhas podem ser importantes como um museu da biodiversidade, preservando os últimos membros de alguns grupos que foram extintos em toda parte."