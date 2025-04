EXCLUSIVO-China suspende tarifas sobre importações de etano dos EUA, dizem fontes

CINGAPURA (Reuters) - A China suspendeu sua tarifa de 125% sobre as importações de etano dos Estados Unidos, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

A medida aliviará a pressão sobre as empresas chinesas que importam etano norte-americano para a produção petroquímica, além de fornecer uma saída para o gás natural liquefeito, um subproduto da produção de gás de xisto dos EUA.

Os importadores de etano na China incluem a Satellite Chemical, a SP Chemicals, a Sinopec, a Sanjiang Fine Chemical e o Wanhua Chemical Group, enquanto os principais exportadores dos EUA são a Enterprise Products Partners e a Energy Transfer.

A China compra quase metade das exportações de etano dos EUA, de acordo com a U.S. Energy Information Administration.

Pequim elevou suas taxas sobre as importações de produtos dos EUA, incluindo o etano, para 125% neste mês, revidando a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de cobrar tarifas mais altas da segunda maior economia do mundo.

As fontes disseram que a tarifa sobre o etano foi dispensada nos últimos dias.

Pequim já concedeu isenções tarifárias a alguns produtos, incluindo produtos farmacêuticos, microchips e motores de aeronaves, e estava solicitando às empresas que identificassem produtos críticos que precisassem de isenção de taxas, informou a Reuters na sexta-feira.

