EUA: UPS corta 20 mil empregos e não atualiza guidance para 2025 em meio a incertezas

A United Parcel Service (UPS) disse que está cortando 20.000 postos de trabalho este ano e se recusou a atualizar suas perspectivas para 2025 devido à incerteza no ambiente macroeconômico atual, mesmo com os resultados do último trimestre acima das expectativas.

A UPS, que tem quase 490.000 funcionários, tem procurado diminuir suas operações depois de reduzir, em janeiro, a quantidade de pacotes que entrega para a Amazon. A gigante do comércio eletrônico foi responsável por cerca de 12% da receita da UPS.

A empresa de Atlanta registrou um lucro líquido no primeiro trimestre de US$ 1,19 bilhão, ou US$ 1,40 por ação, acima dos US$ 1,11 bilhão, ou US$ 1,30 por ação, no período do ano anterior.

Excluindo alguns itens não recorrentes, o lucro foi de US$ 1,49 por ação, acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,38.

A receita ficou em torno de US$ 21,5 bilhões. Os analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 21 bilhões.

Os executivos da UPS quase não mencionaram a China ou as tarifas na teleconferência do quarto trimestre com os analistas.

Na semana passada, o Wells Fargo rebaixou as ações da empresa de sobreponderação para peso igual e cortou a meta de preço de 120 para 98.