Empréstimos bancários da zona do euro aceleraram antes de tarifas dos EUA, mostram dados do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento dos empréstimos para empresas da zona do euro continuou a acelerar em março, indicando que uma série de cortes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu estava impulsionando a atividade antes de os Estados Unidos iniciarem uma guerra comercial global, mostraram dados do BCE nesta terça-feira.

Os empréstimos às empresas da região subiram 2,3% em março, após uma alta de 2,0% no mês anterior, seu nível mais alto desde meados de 2023. Os empréstimos às famílias, por sua vez, aumentaram 1,7%, após ganho de 1,5% em fevereiro, próximo a uma máxima de dois anos.

No entanto, um indicador que mede a circulação de dinheiro no bloco, muitas vezes um indício da atividade econômica futura, desacelerou para uma alta de 3,6% em março, de avanço de 3,9% no mês anterior, ficando abaixo das expectativas de 4,0%.

(Por Balazs Koranyi)