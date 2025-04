Eletrobras conclui compra de 51% da Eletronet

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras anunciou nesta terça-feira que concluiu aquisição de 51% da Eletronet consolidando controle de 100% da empresa e adicionando mais 17 mil quilômetros de redes de fibra óptica aos mais de 14 mil quilômetros já explorados pela companhia.

A empresa afirmou que a aquisição "permitirá o aproveitamento de sinergias comerciais entre a infraestrutura e a oferta aos clientes de ambas as empresas através do 'cross-selling' entre energia e transporte de dados, como por exemplo, data centers, provedores e inteligência artificial".

Em 2024, a Eletronet teve receita de R$232 milhões, com lucro operacional medido pelo Ebitda de cerca de R$86 milhões. A companhia tinha no ano passado carteira com mais de 390 clientes, "que incluem as principais companhias do mercado de telecomunicações e tecnologia", afirmou a Eletrobras.

(Por Alberto Alerigi Jr.)