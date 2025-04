Eletrobras aprova acordo com União em assembleia de acionistas

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras obteve em assembleia nesta terça-feira a aprovação de seus acionistas para o acordo que amplia a participação da União na empresa e encerra disputa sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal (STF).

O resultado já era antecipado desde a véspera, quando a companhia elétrica divulgou o resultado da votação à distância de acionistas, indicando que já havia apoio suficiente para a aprovação da conciliação.

Pelo acordo, a União passa a ter representatividade no conselho de administração da Eletrobras, com três assentos cativos, e também no conselho fiscal. Em contrapartida, o governo se compromete a não questionar mais o limite de voto de 10%, imposto a outro qualquer acionista ou grupo de acionistas.

Já a Eletrobras consegue encerrar uma disputa judicial que poderia se estender indefinidamente, com riscos relevantes que pesavam sobre suas ações na bolsa, e diminui suas obrigações relacionadas a negócios nucleares, dos quais continuou sócia minoritária após a privatização.

A companhia elétrica realiza ainda na tarde desta terça-feira uma segunda assembleia de acionistas para eleger novo conselho de administração, incluindo os três integrantes indicados pelo governo federal: Maurício Tolmasquim, Silas Rondeau e Nelson Hubner.