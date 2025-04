Deutsche Bank obtém melhor lucro trimestral em 14 anos

O Deutsche Bank anunciou nesta terça-feira (29) que teve lucro líquido de 1,775 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2025, maior do que o ganho de 1,275 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado.

O lucro após impostos do maior banco da Alemanha cresceu 39% na mesma comparação, a 2,01 bilhões de euros, enquanto a receita avançou 10%, a 8,52 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas, que previam lucro após impostos de 1,84 bilhão de euros e receita de 8,3 bilhões de euros, segundo levantamento fornecido pelo próprio banco.

Os resultados do primeiro trimestre deixaram o Deutsche Bank no caminho para cumprir suas metas para 2025, afirmou seu CEO, Christian Sewing. O banco alemão obteve seu melhor lucro trimestral em 14 anos, impulsionado por receita maior e custos menores, acrescentou.

Fonte: Dow Jones Newswires.