Lindbergh e deputado do PL brigam e interrompem audiência com Lewandowski

Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ e Gilvan da Federal (PL-ES) brigaram hoje durante a sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que ouviu o ministro Ricardo Lewandowski.

O que aconteceu

Audiência com Lewandowski foi interrompida por briga. Após Lindbergh pedir que o presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilynskyj (PL-SP), interrompesse comentários feitos pelo deputado Gilvan uma briga generalizada começou na Câmara envolvendo outros deputados, e foi necessária a intervenção da polícia legislativa.

Gilvan afirmou que Lewandowski participa de um governo "vergonhoso" e "corrupto". A fala incomodou o deputado Lindbergh, que rebateu o membro da comissão e o chamou de "desqualificado", prolongando a discussão.

Lindbergh relembrou o momento em que Gilvan "desejou a morte do presidente". A fala foi feita no início do mês, durante uma sessão da comissão. Gilvan da Federal repetiu a frase três vezes. "Eu vou te falar: Por mim, eu quero mais é que o Lula morra, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos", disse.

Polícia Legislativa foi acionada. Bilynskyj, presidente da comissão, acionou a polícia legislativa para "manter os fotógrafos e jornalistas fora do local" onde estavam os deputados. "Ele [Lindbergh] iniciou uma questão de ordem de forma incorreta", gritou Bilynskyj, que tentava controlar o tumulto.

Após interrupção, Lewandowski retomou o diálogo com a comissão. O ministro apresentou propostas para a segurança pública e respondeu às dúvidas dos deputados federais que compõe a comissão de Segurança Pública. Ele foi questionado sobre a vinda da ex-primeira-dama do Peru ao Brasil, sobre o esquema de corrupção do INSS e sobre as mudanças na legislação envolvendo saídas temporárias de presídios.