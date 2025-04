Departamento de Estado lança segunda rodada de programa de demissões, mostra email

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado deu início a uma segunda rodada do programa de demissão, aponta email interno visto pela Reuters e por duas autoridades norte-americanas, como parte do esforço do presidente Donald Trump para garantir que a agência e sua força de trabalho estejam alinhadas com sua agenda "America First".

O email interno, datado de 25 de abril, chega dias após o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descrever o Departamento como "inchado e burocrático" e propor a eliminação de mais de 100 departamentos e escritórios, além de um plano para reduzir a equipe em 15%.

A reforma planejada do Departamento é a mais recente de uma iniciativa sem precedentes de Trump e seu conselheiro bilionário Elon Musk para reduzir significativamente o tamanho do governo federal diante do que consideram desperdício de dinheiro do contribuinte norte-americano. O esforço já levou à demissão de milhares de funcionários públicos.

"Continuamos ouvindo os comentários e queremos dar aos membros de nossa força de trabalho a capacidade de tomar decisões sobre seu futuro. Assim, o Departamento de Estado está lançando uma segunda oportunidade para um programa de demissão", diz o email interno do Departamento de Estado.

Assinado por Jose Cunningham, que vem desempenhando as funções de subsecretário de administração, o email informa que todas as solicitações devem ser enviadas até 5 de maio.

O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No início deste mês, uma série de órgãos federais dos EUA revelou novas propostas de demissão voluntária para reduzir sua força de trabalho, renovando um programa que precedeu a primeira onda de demissões em massa liderada pelo Departamento de Eficiência Governamental de Musk. Cerca de 75.000 funcionários federais aceitaram a primeira oferta.

Trump emitiu decreto em fevereiro instruindo Rubio a reformular o Serviço de Relações Exteriores dos EUA e a forma como o Departamento de Estado funciona para garantir que o corpo diplomático dos EUA implemente fielmente sua agenda.

Nem Rubio nem outras autoridades do Departamento de Estado disseram quantas pessoas devem ser demitidas como resultado da reorganização, mas um relatório da publicação online Free Press postado por Rubio na semana passada no X disse que 700 cargos devem ser eliminados nos escritórios fechados.

Desde o anúncio da semana passada, funcionários de vários setores, como os responsáveis pela política climática global dos EUA e pela ajuda climática, foram informados de que seus escritórios seriam fechados.

Em entrevista ao programa "Meet the Press", da NBC, no domingo, Rubio disse que os cortes não se referem apenas a dinheiro, mas ao fortalecimento de escritórios regionais e embaixadas. "Acho que isso tornará o Departamento de Estado mais ágil e mais eficaz", disse Rubio.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)