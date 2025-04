Comitiva oficial dos EUA no funeral do papa tinha ao menos cinco pessoas

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a comitiva dos Estados Unidos para o funeral do papa Francisco era composta apenas do presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump.

Lista de presença inclui ainda outras três pessoas. Além disso, 15 parlamentares americanos foram ao funeral, que também teve a presença do ex-presidente Joe Biden.

O que diz o post

Publicações usam imagens de Donald Trump e Melania Trump no funeral do papa para afirmar que a delegação dos Estados Unidos era composta apenas pelos dois, enquanto que a comitiva do Brasil, liderada por Lula, enviou mais de 17 pessoas. A comparação é feita para criticar o uso de verba pública ao enviar um grupo maior que o dos norte-americanos.

Por que é falso

A delegação oficial dos Estados Unidos não tinha só o presidente e a primeira-dama. Na lista de presença divulgada por sites da imprensa italiana (aqui, aqui e aqui) constam os nomes de John Bush, Kevin Helgert e Matthew Piant.

Câmara e Senado americano enviaram comitiva. Também estiveram presentes 15 parlamentares americanos (aqui e aqui, em inglês) em uma comitiva bipartidária das duas casas legislativas. O ex-presidente Joe Biden e sua esposa, Jill Biden, foram ao funeral por conta própria (aqui, em inglês).

A delegação brasileira. Segundo divulgado pela imprensa italiana, a lista de presença da delegação brasileira era composta pelo presidente Lula, a primeira-dama Janja, o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e o presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso.

Lista de 20 pessoas. O governo divulgou a lista de integrantes da comitiva presidencial que inclui além dos presidentes do Senado, da Câmara e do STF, quatro ministros de Estado, três senadores, sete deputados federais e o chefe da Assessoria Especial da Presidência, o embaixador Celso Amorim (aqui). Integram a lista o embaixador Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e as senadoras Leila Barros (PDT-DF) e Soraya Thronicke (PODE-MS); os deputados Luis Tibé (Avante-MG), Odair Cunha (PT-MG), Padre João (PT-MG), Reimont (PT-RJ), Luiz Gastão (PSD-CE), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e a deputada federal Professora Goreth (PDT-AP).

Imagens do avião da FAB. A namorada de Barroso e procuradora da Fazenda Nacional, Rita Nolasco, também integrou a comitiva segundo imagens do desembarque. O nome dela não está na lista divulgada pelo governo (aqui).

Dilma Rousseff também foi ao funeral, mas não integrava comitiva presidencial. A ex-presidente, atual presidente do Banco do Brics, partiu direto da China, onde fica a sede da instituição financeira.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 600 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Lupa, Aos Fatos e Estadão Verifica.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news