Curso de liderança para trans e travestis encerra inscrições amanhã

O prazo de inscrições para o edital TRANSformando Lideranças: Da Visibilidade à Ação Política encerra-se nesta quarta-feira (30). Podem participar pessoas trans e travestis maiores de 18 anos de idade, integrantes de organizações da sociedade civil, coletivos e movimentos sociais.

O objetivo da iniciativa é capacitar novas lideranças políticas trans e travestis e estimular a criação de projetos e ações com impacto social e político. A formação ocorrerá no mês de junho e será promovida pela Escola de Formação da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong).

"Acreditamos que a transformação política passa necessariamente pelo protagonismo das populações trans e travestis. Com esse edital, a Escola de Formação da Abong reafirma seu compromisso com processos formativos que ampliem a representação e fortaleçam as organizações da sociedade civil em sua diversidade", explica Franklin Félix, gerente-executivo da Abong.