Criança danifica pintura de Rothko avaliada em € 50 milhões - Museu holandês diz que obra do célebre artista americano sofreu danos superficiais ocorridos em um "momento de descuido" e terá de ser restaurada por especialistas.Um quadro do artista americano Mark Rothko, avaliado em cerca de 50 milhões de euros (R$ 322 milhões), foi danificado por uma criança em um museu em Roterdã, na Holanda.

O dano na obra Grey, Orange on Maroon, No. 8 (Cinza, Laranja sobre Castanho, nº 8, em tradução livre) de Rothko ocorreu durante um "momento de descuido", segundo afirmou um porta-voz do Museu Boijmans Van Beuningen em Roterdã, ao jornal holandês Algemeen Dagblad (AD) na semana passada.

Ele disse que o dano foi superficial, e que "pequenos arranhões são visíveis na camada de tinta sem verniz na parte inferior da pintura". A instituição avalia os próximos passos para o restauro da pintura abstrata, de acordo com o AD.

O museu, no entanto, não confirmou o valor do quadro ou quanto deve custar à restauração. À emissora CNN, a instituição afirmou que a obra foi comprada na década de 1970 por um valor não revelado e que seu preço depende de fatores como o estado de conservação, tamanho, moldura, entre outros.

Entre as favoritas do público

A pintura abstrata de 1960, que mede 2,28 metros de altura por 2,48 metros de largura, era a peça central do Museu Boijmans Van Beuningen. A obra, porém, estava exposta em um anexo ao lado do museu principal, que está fechado para uma reforma de grande porte. O quadro fazia parte de uma exposição que exibia uma seleção das "favoritas do público".

A instituição disse ter procurado peritos em conservação no país e no exterior para dar início ao restauro da obra. Especialistas afirmam que pinturas modernas como a de Rothko, que não são envernizadas, são particularmente suscetíveis a danos.

A obra de Rothko é descrita pelo museu como um exemplo de pintura de campo de cor, um termo usado para descrever a arte caracterizada por grandes blocos de cores sólidas e planas espalhados por uma tela.

Em novembro de 2023, sua obra Untitled, 1968 (Sem título, 1968, em tradução livre) foi vendida por 23,9 milhões de dólares (R$ 135 milhões) na casa de leilões Sotheby's, em Nova York.

rc/cn (ots)