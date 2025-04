Conseleite: valor do leite para abril é projetado em R$ 2,5230 o litro no RS

São Paulo, 29 - O valor do leite projetado para o mês de abril no Rio Grande do Sul é de R$ 2,5230, segundo o Conseleite. Conforme o Conseleite, o valor consolidado de março fechou em R$ 2,5164, 0,77% acima dos 2,4972 praticados em fevereiro. "O setor lácteo precisa investir na qualidade de nossos rebanhos e em sistemas produtivos que otimizem custos e aumentem a competitividade de nosso produto", disse o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini.