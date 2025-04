Confiança do consumidor dos EUA cai em abril

(Corrige mês no 1º parágrafo)

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em quase cinco anos em abril, já que as preocupações crescentes com as tarifas pesaram sobre as perspectivas econômicas.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 7,9 pontos neste mês, para 86,0, a leitura mais baixa desde maio de 2020. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 87,5.

O Índice da Situação Atual, baseado na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais dos negócios e do mercado de trabalho, caiu 0,9 ponto, para 133,5.

O Índice de Expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores em relação à renda, aos negócios e às condições do mercado de trabalho, caiu 12,5 pontos, para 54,4 - patamar mais baixo desde outubro de 2011 e bem abaixo do limite de 80 que normalmente sinaliza uma recessão à frente.

"A confiança do consumidor diminuiu pelo quinto mês consecutivo em abril, caindo para níveis não vistos desde o início da pandemia de Covid", disse Stephanie Guichard, economista sênior de Indicadores Globais do Conference Board.

O governo deve informar na quarta-feira que o crescimento econômico sofreu uma forte desaceleração no primeiro trimestre em meio a um aumento nas importações, uma vez que as empresas correram para trazer mercadorias a fim de evitar custos mais altos decorrentes de impostos.

É provável que os gastos dos consumidores também tenham desacelerado consideravelmente, prejudicados pela inflação ainda alta, bem como pelas preocupações com o impacto das tarifas sobre a economia, o que levou algumas famílias a reduzir o consumo para preservar suas economias.

O Produto Interno Bruto provavelmente aumentou a uma taxa anualizada de 0,3% no trimestre de janeiro a março, o que seria o mais fraco desde o segundo trimestre de 2022, segundo uma pesquisa da Reuters.

