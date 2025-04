Conclave: 2 cardeais ficam de fora por questões de saúde; 133 escolhem papa

Do UOL, em São Paulo

Um cardeal espanhol e um cardeal bósnio ficarão de fora do conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco. Com isso, o número total de cardeais eleitores caiu para 133.

O que aconteceu

Vaticano justificou motivos de saúde, sem identificá-los. A votação começa em 7 de maio na Capela Sistina, que foi fechada para visitação do público ontem e início dos preparativos.

A escolha é secreta e exige dois terços dos votos, neste caso, 89 votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votarem em si.

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar. Os mais velhos, no entanto, ainda podem ser votados.

Durante o conclave, os cardeais não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior. É proibido enviar mensagens eletrônicas ou alimentar perfis nas redes sociais, por exemplo.

Conclave não tem tempo definido

Os dois conclaves anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias, mas podem ser até 12. Até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Uma fumaça - preta, se não houver consenso, ou branca, caso um novo papa seja escolhido - apareça na chaminé da Capela Sistina quando rito for concluído.

Sete cardeais brasileiros votam no conclave. O mineiro Dom Raymundo Damasceno Assis não participará porque tem mais de 80 anos. O religioso de 88 anos, porém, pode receber votos.

Quem são os cardeais brasileiros

Cardeais brasileiros em Roma Imagem: Arquidiocese de Brasília/ via Instagram

Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos; Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos; Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos; Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos; Dom Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, 88 anos; Dom Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos; Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos; Dom João Aviz, 77 anos (não aparece na foto).

(Com informações de AFP e Reuters)