Comissão rejeita recurso, e cassação de Glauber será votada em plenário

O último recurso disponível a Glauber Braga (PSOL-RJ) para interromper o processo de cassação foi rejeitado hoje. Foram 44 votos contra o recurso e 22 a favor do deputado durante a sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

O que aconteceu

Agora caberá ao conjunto dos 513 deputados decidir o destino de Glauber. O processo será votado no plenário da Câmara e é necessário maioria absoluta para a cassação.

Ele perde o mandato se houver votos de 257 deputados. Mesmo que seja obtida a maioria dos deputados presentes na sessão, Glauber se mantém como deputado se este número mínimo não for atingido.

A votação será nominal, ou seja, será identificado como cada parlamentar votou. Outro fator a ressaltar é que as abstenções beneficiam Glauber. Cada ausência significa um deputado a menos para chegar nos 257 votos.

Não há data para votação. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu a levar o caso ao plenário somente depois de 60 dias —o prazo se completa em 27 de julho.

A análise de hoje não tinha a ver com o "mérito" do processo. Isso significa que não houve avaliação sobre existirem ou não razões para cassar Glauber. Os deputados verificaram apenas se o processo no Conselho de Ética respeitou ou não as regras. O relatório de Alex Manente (Cidadania-SP) foi que o processo foi legal. Esse foi o texto que foi aprovado pela maioria, levando o caso a seguir para votação em plenário.

Glauber corre risco de cassação porque agrediu um integrante do MBL. Ele retirou o militante aos empurrões de dentro do prédio da Câmara e deu um chute nele. A atitude foi gravada e foi oferecida uma representação ao Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar.

Motta concedeu prazo de 60 dias para Glauber tentar permanecer na Câmara Imagem: Reprodução/ACSP

Últimas cartadas

Deputado está otimista. Ele disse ver uma "modificação do cenário inicial que era uma cassação sumária". "O clima social é amplamente majoritário. As pessoas entendem como uma perseguição [ao deputado]."

Glauber disse que usará todo o tempo para se defender junto a movimentos sociais. Ele pretende rodar o Brasil repetindo os argumentos usados na defesa no Congresso, como ter sofrido perseguição política.

O deputado reclama do deputado Arthur Lira (PP-AL), que foi presidente da Câmara até fevereiro. Ele levanta suspeitas sobre o uso do cargo para distribuir e gastar emendas parlamentares sem transparência e sob uma legislação que permite desvios. Estas alegações foram repetidas em depoimento a Polícia Federal em fevereiro.

Lira nega as acusações e considera acionar a Justiça. "De minha parte, refuto veementemente mais essa acusação ilegítima por parte do deputado Glauber Braga e ressalto que qualquer insinuação da prática de irregularidades, descasada de elemento concreto de prova que a sustente, dará ensejo à adoção das medidas judiciais cabíveis", diz trecho de nota do deputado após ser questionado sobre as acusações de Glauber.

Mulher de Glauber, a também deputada Sâmia Bomfim faz articulações para salvar o mandato Imagem: Câmara dos Deputados

Articulações de aliados

Também haverá um trabalho de bastidores para tentar salvar Glauber. Aliados conversam com deputados para tentar convencer que a punição de perda de mandato é exagerada. Eles usam os seguintes argumentos:

Criação de um precedente e futuras agressões resultarem e perda de mandato;

Agressões no passado não terminarem em cassação;

Perseguição de Lira;

Integrante do MBL ter provocado Glauber diversas vezes

Membro do MBL ter xingado a mãe de Glauber, que estava doente e morreu 22 dias depois;

Ontem, o Cidadania divulgou nota contra a cassação de Glauber. O partido tem somente quatro deputados, mas um deles é Alex Manente (SP), relator do recurso de Glauber na Comissão de Constituição e Justiça. Ele defendeu a legalidade do processo de perda de mandato.

Glauber não participa da tentativa de atrair votos. Na semana passada, ele disse que apresentou a defesa na CCJ e que está à disposição para esclarecimentos aos parlamentares que desejarem mais informações sobre o caso.