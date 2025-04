Com falta de suprimentos, cozinhas comunitárias de Gaza podem fechar em breve

Por Nidal al-Mughrabi e Olivia Le Poidevin e Ramadan Abed

CAIRO/GENEBRA/GAZA (Reuters) - Foram necessárias cinco horas de fila em uma cozinha comunitária no distrito de Nuseirat, em Gaza, para que a avó deslocada Um Mohammad Al-Talalqa conseguisse uma refeição para alimentar seus filhos e netos famintos.

Mas encontrar comida pode estar prestes a se tornar ainda mais difícil: As cozinhas comunitárias de Gaza, que são a salvação para centenas de milhares de palestinos após 18 meses de guerra, podem em breve não ter mais refeições para oferecer.

Vários grupos de ajuda disseram à Reuters que dezenas de cozinhas comunitárias locais correm o risco de fechar, possivelmente em poucos dias, a menos que a entrada de ajuda seja permitida em Gaza, removendo a última fonte consistente de refeições para a maioria dos 2,3 milhões de habitantes.

"Estamos sofrendo de fome, fome de verdade", disse Talalqa, cuja casa na cidade de Mughraqa, em Gaza, foi destruída por Israel. "Não comi nada desde esta manhã."

Na cozinha comunitária Al-Salam Oriental Food, na Cidade de Gaza, Salah Abu Haseera oferece o que ele teme que possa ser uma das últimas refeições para as 20.000 pessoas que ele e seus colegas atendem diariamente.

"Enfrentamos grandes desafios para continuar funcionando. Podemos ficar fora de operação em uma semana, ou talvez menos", disse Abu Haseera à Reuters por telefone de Gaza.

Desde 2 de março, Israel cortou completamente todos os suprimentos para os 2,3 milhões de residentes da Faixa de Gaza, e os alimentos estocados durante um cessar-fogo no início do ano praticamente acabaram. Esse é o mais longo fechamento que a Faixa de Gaza já enfrentou.

As cozinhas comunitárias variam de empresas de um cômodo a restaurantes comuns. Milhares de pessoas carregando potes de plástico e alumínio para encher com refeições gratuitas têm sido uma visão comum no enclave nos últimos meses.

"As cozinhas comunitárias, com as quais a população de Gaza está contando mais, porque não há outras formas de conseguir comida, correm um risco muito grande de fechar", disse Juliette Touma, porta-voz da agência de refugiados palestinos da ONU, UNRWA, à Reuters.

"Temos de 70 a 80 cozinhas comunitárias ainda funcionando em Gaza... Em quatro ou cinco dias, essas cozinhas comunitárias fecharão suas portas", disse à Reuters Amjad Shawa, diretor da Rede de Organizações Não-Governamentais Palestinas (PNGO) em Gaza.

Shawa calculou em cerca de 170 o número de cozinhas comunitárias em funcionamento em Gaza antes do fechamento das passagens. Ele disse que mais 15 cozinhas fecharam na segunda-feira.

O estado de nutrição dos habitantes de Gaza está piorando.

Cerca de 10.000 casos de desnutrição aguda entre crianças foram identificados em Gaza, incluindo 1.600 casos de desnutrição aguda grave, desde o início de 2025, disse o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários em um relatório na noite de segunda-feira.

"Houve um aumento nos relatos de incidentes de saques, em meio à desesperadora situação humanitária... No fim de semana, indivíduos armados teriam saqueado um caminhão em Deir al Balah e um armazém na Cidade de Gaza", disse o relatório do OCHA.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 60.000 crianças estão agora apresentando sintomas de desnutrição.

"Estamos vendo casos pediátricos com desnutrição aguda moderada ou grave, e estamos vendo também mulheres grávidas e lactantes que têm dificuldades para amamentar, pois elas mesmas estão desnutridas ou têm uma ingestão muito insuficiente de calorias", disse Julie Faucon, coordenadora médica da Médicos Sem Fronteiras (MSF), à Reuters de Jerusalém.

O escritório de mídia do governo de Gaza, dirigido pelo Hamas, disse na sexta-feira que a fome não é mais uma ameaça iminente e está se tornando uma realidade.

Cinquenta e duas pessoas morreram devido à fome e à desnutrição, incluindo 50 crianças, acrescentou.

Abu Haseera disse que os alimentos estão sendo vendidos a "preços fictícios". Os preços subiram 1.400% em comparação com os preços praticados durante o cessar-fogo, informou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) na sexta-feira, acrescentando que seus estoques já estão esgotados.

Israel negou anteriormente que Gaza esteja enfrentando uma crise de fome e diz que ainda há ajuda suficiente para sustentar a população do enclave, mas não deixou claro quando e como a entrada de ajuda será retomada. O gabinete do primeiro-ministro não estava disponível imediatamente para comentar.

Os militares acusam os militantes do Hamas, que comandam Gaza, de explorar a ajuda, o que o Hamas nega, e diz que deve manter todos os suprimentos fora do país para evitar que os combatentes os recebam.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi e Olivia Le Poidevin; Reportagem adicional de Ramadan Abed, em Gaza)