China deseja apoiar cooperação comercial com empresas dos EUA, após bloqueio com a Boeing

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta terça-feira, 29, que está disposto a apoiar a cooperação comercial normal com empresas dos Estados Unidos e que as tarifas prejudicaram as companhias aéreas chinesas e a Boeing. O anúncio acontece dias após as linhas aéreas do país receberem ordens para interromper o recebimento de aeronaves da fabricante norte-americana.

"A aplicação de tarifas pelos EUA impactou severamente a estabilidade da cadeia industrial global e da cadeia de suprimentos, interrompeu o mercado internacional de transporte aéreo e impediu muitas empresas de realizar atividades comerciais e de investimento normais", afirmou o ministério, ao mencionar a possibilidade de um ambiente estável e previsível para o comércio e o investimento.

A Boeing é a mais recente grande empresa americana a ser pega no "fogo cruzado" da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Analistas afirmam que as tarifas elevadas tornam impraticável para a China importar aeronaves fabricadas nos EUA.

Desde que as entregas foram suspensas, a Boeing começou a transportar de volta aeronaves que antes eram destinadas a companhias aéreas chinesas. Fonte: Dow Jones Newswires.