Chefe do Comando Sul dos EUA e Milei reforçam laços estratégicos

O presidente argentino, Javier Milei, recebeu, nesta terça-feira (29), em Buenos Aires, o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, que chegou para uma visita de três dias para reforçar "a associação estratégica" entre os dois países, informou a embaixada em um comunicado.

A reunião, da qual também participou o ministro da Defesa argentino, Luis Petri, foi celebrada um pouco antes do meio-dia na Casa Rosada, sede do Executivo, informou a Presidência.

Holsey, que chegou à capital argentina na segunda-feira à noite, tem previsto viajar na quarta para Ushuaia, na Terra do Fogo (sul), onde é construída desde 2022 uma nova base naval integrada com um porto de águas profundas com o objetivo de servir como polo logístico antártico.

Em Ushuaia, Holsey "se reunirá com pessoal militar local para conhecer suas missões e o papel-chave das rotas marítimas vitais para o comércio global", informou a embaixada.

Em sua reunião com Petri, o militar americano conversou "sobre o fortalecimento da colaboração em defesa e o apoio dos Estados Unidos aos esforços para fortalecer e modernizar as capacidades em defesa da Argentina", acrescentou a embaixada.

Há um ano, os Estados Unidos anunciaram uma ajuda de 40 milhões de dólares (R$ 225,8 milhões, na cotação atual) para financiar a modernização da estrutura de defesa da Argentina, um fundo de apoio que Washington não concedia ao país sul-americano desde 2003.

O governo argentino estimou o custo da nova base em cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhão) e esclareceu que a base naval integrada de Ushuaia é um projeto no qual não está previsto dar concessões especiais aos Estados Unidos.

A nova base "é argentina e não se trata de uma base combinada", esclareceu a chefia de Gabinete em um pedido de informações feita pela Câmara dos Deputados meses atrás.

A agenda de Holsey na Argentina inclui, ainda, reuniões com o presidente Milei e o ministro Petri, conversas com o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Argentinas, general Xavier Isaac, e outros membros do governo para "reforçar a colaboração militar, fortalecer a segurança regional e avançar em interesses compartilhados", informou a embaixada americana.

O presidente ultraliberal Milei reivindica uma afinidade ideológica com o contraparte americano, Donald Trump, a quem considera seu aliado "natural e estratégico" desde que o republicano assumiu o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Na noite desta terça-feira, a embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires oferecerá um jantar de boas-vindas ao almirante Holsey, no qual é aguardada a presença de Milei.

sa/dga/mvv/aa

© Agence France-Presse