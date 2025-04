Ceron reforça preocupação com BPC e diz que há consenso no governo para tratar questão

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, reforçou nesta terça-feira, 29, que há preocupação dentro do governo com a trajetória de gastos ligados ao pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo ele, diversas medidas para garantir um controle maior já estão sendo tomadas e que isso exige um monitoramento "constante".

"Uma despesa obrigatória crescendo consistentemente a dois dígitos na comparação com o ano anterior é absolutamente inviável, então isso é uma questão que não depende muito de juízo de valor, é uma questão matemática", afirmou o secretário.

Ceron acrescentou que esse é um entendimento "consensual" dentro do governo e que, mantido o atual ritmo de crescimento, o gasto com BPC ultrapassará os dispêndios com o Bolsa Família. "O Brasil precisa se acostumar a tratar com naturalidade discussões estruturais de revisão de despesas e de dinâmica de despesas que são relevantes e determinam a dinâmica do Orçamento", disse.