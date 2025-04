Caso Vitória: MP denuncia Maicol e quer apuração sobre ocultação do corpo

O MP-SP denunciou Maicol Antonio Sales dos Santos, 26, pela morte da jovem Vitória Regina de Sousa, 17, em Cajamar (SP), em fevereiro deste ano.

O que aconteceu

Denúncia por quatro crimes: feminicídio, sequestro qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual feita três vezes. Ministério Público também pediu a prisão temporária de Maicol, que já está preso preventivamente. "O inquérito abriu vista para o MP ontem. A denúncia foi oferecida porque a prisão temporária do Maicol vence no dia 3 de maio. A denúncia foi oferecida com agilidade para que o juíz tenha condições de verificar se concorda com a autoridade policial e MP", detalhou o promotor de Justiça, Jandir Moura Torres Neto.

"Acabou de ser protocolada a denúncia. Uma parte do processo está com segredo de justiça, vou poder relatar somente alguns aspectos da denúncia. Adianto que foi feito um pedido pelo MP para que o sigilo seja levantado, restringindo o sigilo às fotos e documentos da vítima. Até que a decisão sobre esse ponto seja proferida o inquérito segue em sigilo", explicou o promotor.

MP quer nova investigação para apurar se Maicol teve ajuda de outra pessoa na ocultação do corpo. "Há indicativo para que essa conduta o Maicol [de ocultar o cadáver] pode ter tido a participação de uma terceira pessoa", disse o promotor.

Material genético de outro homem foi encontrado no carro usado no crime. Segundo o delegado Fábio Cenachi, apesar dos indicativos de que alguém pode ter ajudado o homem a esconder o corpo, está descartada a possibilidade de que outra pessoa tenha participado no sequestro e no feminicídio. "Essa pequena porção de material genético pode ser de alguém que participou [da ocultação de cadáver], mas também de alguém que andou no carro do Maicol", explicou.

Não há prova de que adolescente sofreu abuso sexual. Segundo o MP, as provas levantadas pela polícia não conseguiram comprovar se Vitória foi estuprada. "O que é possível afirmar com a prova produzida é que a finalidade de ele ter sequestrado a vitória era realizar um desejo libidinoso dele", explicou o promotor Jandir.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março. Segundo a autópsia, a adolescente morreu em razão de facadas no tórax, pescoço e rosto. O documento não apontou sinais de abuso sexual.

Maicol Antonio Sales dos Santos, 26, foi preso e indiciado pela polícia como autor do crime. Ele confessou o assassinato e responderá por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver, segundo a polícia. Apesar disso, a defesa dele vai pedir a anulação da confissão do interrogatório alegando que cliente foi coagido.

Investigações mostraram que Maicol era "obcecado pela vítima". Ele monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024, segundo a polícia, e viu uma publicação em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus.

"Fica claro que somente ele participou desse crime", afirmou Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia da Macro São Paulo. A fala ocorreu em coletiva da Polícia Civil na última semana para falar dos desdobramentos das investigações.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.