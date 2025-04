Carney vence eleição no Canadá e busca papel de liderança global contra Trump

Por Rod Nickel

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, obteve uma vitória para os liberais nas eleições de segunda-feira, posicionando-se para um papel global como defensor do multilateralismo contra as políticas mais protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A primeira pessoa a liderar dois bancos centrais do G7 tem a experiência necessária para conquistar credibilidade internacional imediata, segundo especialistas. As palavras duras de Carney para Trump durante a campanha foram observadas de perto em outras partes do mundo.

"O Canadá está pronto para assumir um papel de liderança na construção de uma coalizão de países com ideias semelhantes que compartilham nossos valores", disse Carney em 3 de abril em Ottawa. "Acreditamos na cooperação internacional. Acreditamos no intercâmbio livre e aberto de bens, serviços e ideias. E se os Estados Unidos não quiserem mais liderar, o Canadá o fará."

O Partido Liberal, de Carney, derrotou os conservadores, liderados por Pierre Poilievre, cujo slogan "Canada First" (Canadá em primeiro lugar) e seu estilo às vezes ácido evocaram comparações com Trump que podem ter lhe custado a eleição. Durante meses, os conservadores mantiveram uma ampla liderança nas pesquisas, que evaporou depois que Trump impôs tarifas ao Canadá e ameaçou anexar o país. Em resposta, os canadenses estão evitando produtos dos EUA e viagens ao vizinho.

Embora Carney continue sendo o primeiro-ministro, seus correligionários liberais parecem ter conquistado apenas uma minoria de assentos na Câmara dos Comuns, tornando o governo mais frágil e dependente de partidos menores para permanecer no poder.

A Austrália realizará uma eleição em 3 de maio, e os principais partidos têm observado atentamente o aumento nas pesquisas em relação a Carney, segundo estrategistas políticos australianos. Assim como no Canadá, a preocupação dos eleitores com as consequências globais das políticas de Trump inclinou o apoio para o Partido Trabalhista, de centro-esquerda.

O ex-diplomata canadense Colin Robertson, que conheceu Carney quando ele trabalhava no Ministério das Finanças, disse que Carney é o primeiro-ministro mais bem preparado do Canadá desde a década de 1960, devido à sua experiência à frente do Banco da Inglaterra e do Banco do Canadá.

"Ele chega extremamente bem preparado... e as pessoas atenderão ao seu chamado e o procurarão porque seus desafios são econômicos no momento", afirmou ele.

Carney provavelmente começará expandindo o comércio canadense com Europa, Austrália e democracias asiáticas, como o Japão, disse Robertson, atenuando alguns dos danos econômicos causados pelas tarifas recentemente impostas pelos EUA sobre carros, aço e alumínio.

