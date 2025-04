Cardeal condenado Becciu não participa do conclave para eleger novo papa após morte de Francisco

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um cardeal italiano que foi condenado por desvio de fundos e fraude disse nesta terça-feira que não participará do conclave secreto para eleger o novo papa realizado na Capela Sistina na próxima semana após a morte do papa Francisco.

O cardeal Angelo Becciu, a mais alta autoridade da Igreja Católica a ser julgada em um tribunal criminal do Vaticano, foi condenado a 5 anos e meio de prisão em dezembro de 2023. Ele nega qualquer irregularidade e está livre enquanto aguarda uma apelação.

Francisco, que morreu em 21 de abril aos 88 anos, demitiu Becciu de um cargo sênior no Vaticano em 2020 e o acusou de peculato.

O papa permitiu que Becciu mantivesse seu título eclesiástico e seu apartamento no Vaticano, mas o destituiu do que o Vaticano disse na época serem "os direitos associados ao cardinalato", deixando ambiguidade sobre se ele poderia participar do conclave.

"Tendo em mente o bem da Igreja... Decidi obedecer, como sempre fiz, à vontade do papa Francisco e não entrar no conclave, permanecendo ainda convencido de minha inocência", disse o cardeal.

O ressurgimento da questão de Becciu pode ser um golpe para o cardeal italiano Pietro Parolin, uma autoridade sênior do Vaticano que é visto como um dos principais candidatos à sucessão de Francisco.

O caso Becciu foi centrado na compra desordenada de um prédio em Londres, no valor de US$200 milhões, pela Secretaria de Estado, o principal departamento administrativo e diplomático do Vaticano, chefiado por Parolin, que não foi acusado de nenhuma irregularidade.

Cerca de 135 cardeais com menos de 80 anos de idade, de todos os cantos do mundo, estão aptos a participar da votação para o próximo líder da Igreja de 1,4 bilhão de membros, que é assolada por preocupações com suas finanças e divisões sobre a doutrina.

Os dois conclaves anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias, mas houve sugestões de que as coisas poderiam demorar mais desta vez.

Alguns dos cardeais nomeados por Francisco, que nomeou muitos cardeais de países que nunca os tiveram antes, não haviam se encontrado anteriormente.

(Reportagem de Joshua McElwee; reportagem adicional de Philip Pullella)