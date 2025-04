Tech T-Shirt da Insider sai por R$ 103 com cupom do UOL; confira avaliações

A camiseta Tech T-shirt da Insider está por R$ 103 com um cupom exclusivo do UOL, no kit com três unidades. Essa peça tecnológica promete conforto térmico, controle de odor e eliminar a necessidade de passar, já que desamassa no corpo.

Para aproveitar, é necessário usar o cupom "UOL15" antes de finalizar a compra. Ao selecionar a opção de pagamento com PIX, é adicionado um desconto extra. Descubra todas as características dessa peça e o que diz quem a comprou:

O que diz a Insider sobre a camiseta?

Com tecido leve e suave, que promete alívio térmico no calor e frio

Possui fibra de origem natural duas vezes mais macia que o algodão

Rápida absorção e evaporação do suor, sendo uma boa opção para atividades físicas

Durabilidade: não desbota com o tempo e lavagens

Apresenta controle de odor devido à ação antibacteriana

O que diz quem comprou?

No site da Insider, a Tech T-Shirt tem mais de 24 mil avaliações e nota média de 4.9 estrelas (máxima de cinco). Os consumidores ressaltaram como principais pontos vantagens o fato da camiseta desamassar no corpo, além do tecido que não esquenta e não retém odores.

Excelente camisa. Realmente não esquenta, amassa depois de uma lavada, mas quando põe no corpo ela volta ao normal (não precisa passar). Me conquistou e, com certeza, vou comprar mais camisas com essa tecnologia.

David

Camiseta, leve, confortável, não precisa passar, pode ser usada em dias quentes mesmo ao sol, não fica com odor de suor.

Vagner A.

Eu já conheço os produtos da Insider e realmente não tem comparação, o tecido é muito gostoso, não esquenta é muito macio, recomendo a todos.

Wellington D.

Camiseta leve e, de fato, fresca. O contato no corpo gera uma sensação bastante agradável.

Edson F.

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, alguns consumidores apontaram que a camiseta na cor branca deixa mamilos e pelos no peito aparentes, enquanto outros relataram aparição de bolinhas e queixas em relação ao preço dos produtos.

Camisa leve, versátil, não precisa passar e não acumula pelos. O único aspecto que me incomodou, pelo menos na camisa branca, é que ela marca um pouco os mamilos.

Gabriel M.

A camisa é super macia, fresca, confortável e veste super bem. A preta eu gostei mais de usar, porque a branca marca os mamilos e os cabelos do peito se tiver grande.

Fábbio M.

Comprei essa camiseta para dar de presente para o meu namorado. Na primeira semana, começou a dar bolinha sem nem lavar. Após a primeira lavagem, as bolinhas aumentaram. Agora a camiseta está com um aspecto de velha com pouquíssimo tempo de uso. Comprei outras peças da Insider para mim e não tive esse problema.

Gabriela F.

Produto cumpre com o prometido, contudo é muito caro. Se não fosse tão caro, provavelmente eu iria comprar maiores quantidades e mais frequentemente.

Jorge R.

