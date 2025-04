Vereadores trocam socos ao vivo no Mato Grosso; veja o vídeo

Do UOL, em São Paulo

Dois vereadores trocaram socos após discutirem durante uma sessão na Câmara Municipal de Figueirópolis D'Oeste (MT), a 388 km de Cuiabá.

O que aconteceu

Briga aconteceu dentro do plenário ontem. O vereador José Lucas da Silva (PSDB/Cidadania) estava com a palavra quando discutiu com Geraldo de Assis Rocha (Republicanos).

A discussão começou quando Lucas acusou outros vereadores de "falta de companheirismo". Geraldo pediu que o colega "citasse nomes" e Lucas se irritou, pedindo respeito. Geraldo foi xingado e partiu para cima do colega. Os dois foram separados por outros políticos e voltaram para suas cadeiras.

Momento da briga foi transmitido ao vivo no perfil da Câmara Municipal no Facebook. O vídeo continuava disponível na manhã de hoje.

Sessão foi encerrada logo após a briga. "Devido ao episódio que aconteceu, peço a licença aqui para os vereadores e em nome de deus declaro encerrada essa sessão", afirmou o presidente da Câmara, Anísio Aparecido Peres (Republicanos).

Nenhuma das partes envolvidas na briga se pronunciou até o momento. O UOL buscou José Lucas e Geraldo pelas redes sociais e procurou a Câmara Municipal de Figueirópolis d'Oeste por e-mail para saber se os parlamentares serão punidos. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Figueirópolis d'Oeste fica a 388 km de Cuiabá. A cidade tem 3.187 habitantes e nove vereadores em exercício.