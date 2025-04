Bolsas de NY fecham em alta após dados econômicos reforçarem apostas em cortes de juros

As bolsas de Nova York fecham a terça-feira, 29, em alta, apesar das incertezas sobre as políticas econômicas do presidente Donald Trump, que completou seus cem primeiros dias de governo. As ações repercutiram ainda o rumo dos Treasuries, depois que dados econômicos e sinais corporativos pessimistas reforçaram as apostas em cortes iminentes nas taxas de juros dos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 0,75%, aos 40.527,62 pontos; o S&P 500 avançou 0,58%, aos 5.560,93 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,55%, aos 17.461,32 pontos. Os dados são preliminares.

As ações da Ford e da Tesla subiram 1,3% e 2,1%, respectivamente, após o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmar que o presidente Donald Trump assinaria uma ordem executiva concedendo alívio parcial às montadoras americanas em relação à tarifa de 25% sobre as importações de automóveis.

Lutnick disse que as montadoras receberiam reembolso de até 15% das tarifas pagas sobre peças importadas para veículos montados nos EUA, enquanto os carros com 85% de suas peças fabricadas no país não estariam sujeitos à sobretaxa.

Ainda entre as montadoras, a ação da General Motors caiu 0,64%. Embora os lucros do primeiro trimestre tenham superado as expectativas, o diretor financeiro, Paul Jacobson, afirmou que os investidores não poderiam mais confiar nas previsões anteriores da empresa para 2025, citando as incertezas sobre a economia.

A Pfizer avançou 3,2%. A farmacêutica também apresentou lucro superior ao esperado e reafirmou suas projeções para 2025, estimando receita entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões e lucro ajustado por ação entre US$ 2,80 e US$ 3,00.

A Meta Platforms subiu 0,85% depois de cair no início da sessão, com o anúncio da primeira versão de seu novo aplicativo de inteligência artificial, o Meta AI. A controladora do Instagram e Facebook divulgará seus resultados na quarta-feira, junto com a Microsoft

Já a Coca-Cola teve alta de 0,8%. A empresa divulgou lucro ajustado de US$ 0,73 por ação no primeiro trimestre, ligeiramente acima dos US$ 0,72 previstos por Wall Street.

*Com informações da Dow Jones Newswires