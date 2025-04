Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços mistos e de olho em tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/04/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, enquanto investidores digerem balanços mistos de pesos pesados da região e seguem monitorando desdobramentos da política tarifária dos EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 524,68 pontos.

No setor bancário, o alemão Deutsche Bank e o britânico HSBC agradaram com balanços do primeiro trimestre. No horário acima, a ação do Deutsche Bank subia 1,5% em Frankfurt e a do HSBC avançava 2% em Londres.

Por outro lado, a petrolífera britânica BP tombava 4% no mercado inglês, depois de lucrar menos que o esperado e reduzir seus planos de recompra de ações.

O vaivém tarifário também segue no radar. Segundo o The Wall Street Journal, o presidente dos EUA, Donald Trump, pretende suavizar o impacto de suas tarifas automotivas. Por outro lado, ainda não há sinais de negociações comerciais entre EUA e China, as duas maiores economias do mundo, por mais que Trump alegue que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping.

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Piero Cipollone alertou hoje que a guerra comercial global poderá ter um "efeito inquestionavelmente recessivo" nos países envolvidos.

Da agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,6% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores - um pouco menos do que o esperado -, um dia antes de a zona do euro divulgar seu próprio resultado de desempenho econômico.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,11%, enquanto a de Paris se mantinha estável e a de Frankfurt avançava 0,73%. As de Milão e Lisboa tinham altas de 0,78% e 1,37%, respectivamente, e a de Madri caía 0,41%.

