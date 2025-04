Audiência com Lupi em comissão do Senado é adiada para 7 de maio

A audiência pública da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que seria realizada nesta terça-feira, 29, foi cancelada. O encontro foi adiado para o dia 7 de maio.

Lupi ainda irá ao Congresso nesta terça-feira para prestar esclarecimentos aos parlamentares, mas na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados.

O tema da audiência na Câmara, em tese, é debater os planos e agenda estratégica do ministério para os próximos anos.

As denúncias de desvios no pagamento de aposentadorias, no entanto, devem centralizar as discussões.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Lupi irá à reunião para se defender das acusações que tem sofrido.

Ao Broadcast Político, Lupi se defendeu em relação à reportagem da TV Globo que disse que ele foi informado sobre as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em junho de 2023 e demorou a tomar providências. "Não me omiti, procurei agir", declarou.