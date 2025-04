Ataque de drone ucraniano mata duas pessoas em Belgorod, na Rússia, diz autoridade

MOSCOU (Reuters) - Um drone ucraniano atingiu um carro nesta terça-feira em uma rodovia na região de Belgorod, na fronteira com a Rússia, matando duas pessoas e ferindo três, no primeiro de uma série de ataques durante o dia, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov.

Pelo aplicativo de mensagens Telegram, Gladkov escreveu mais tarde que cinco pessoas ficaram feridas em carros, em três incidentes em áreas próximas à fronteira com a Ucrânia.

Mais tarde, no mesmo dia, drones atacaram seis localidades na região de Belgorod, escreveu Gladkov. Um prédio de apartamentos, uma casa e um estabelecimento comercial foram danificados, mas não houve registro de vítimas.

À noite, o governador da região vizinha de Kursk, Alexander Khinshtein, disse que drones atacaram a cidade de Rylsk, ferindo três pessoas e danificando três prédios de apartamentos, uma casa particular e um jardim de infância.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente nenhuma das afirmações das autoridades locais.

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou as tropas russas no último fim de semana pelo que ele disse ser a expulsão das últimas forças ucranianas da região de Kursk, mais de oito meses depois que as forças de Kiev lançaram uma incursão transfronteiriça.

(Reportagem da Reuters; texto de Lucy Papachristou)