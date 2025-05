Argentina: petroquímica YPF anuncia nova redução de 4% no preço dos combustíveis

A petroquímica argentina YPF anunciou nesta terça-feira, 29, uma redução média de 4% nos preços da gasolina e do diesel em todo o país, válida a partir de 1º de maio. "Esta é a segunda baixa nos preços em menos de um ano, já que a anterior foi implementada em outubro de 2024", destacou a empresa em comunicado.

A decisão foi tomada após o "monitoramento constante de variáveis-chave" que influenciam a política de preços da companhia, como "o valor internacional do Brent, o tipo de câmbio, a carga impositiva e o preço dos biocombustíveis". A YPF afirmou que a medida reforça seu "compromisso de oferecer produtos da mais alta qualidade do mercado" e cumpre o "acordo de preços com seus consumidores".

Em seu perfil no X, o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, comemorou a queda dos preços. "Nesta nova Argentina, os preços não são inflexíveis para baixo. Com essa redução, o combustível da YPF fica 9% mais barato que o da concorrência", escreveu.