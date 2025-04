Aneel aprova redução tarifária média de 6,79% para consumidores da Equatorial Alagoas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 29, o reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas, com redução média de 6,79% para os consumidores da concessionária. O novo patamar valerá a partir do dia 3 de maio.

Na classificação por grupos de consumidores, haverá alívio médio de 6,78% na tarifa para os consumidores em alta tensão, como grandes indústrias. Já os consumidores em baixa tensão ficarão com as tarifas reduzidas em 6,79%. Esse segundo grupo considera consumidores residenciais, rurais, iluminação pública, etc.

A Agência adotou o chamado diferimento tarifário para evitar pressão com o aumento previsto para o próximo ano. Sem esse mecanismo, a diminuição na tarifa seria de 11,90% em média este ano, com aumento brusco no ano seguinte.

O regulador optou por deixar um "saldo" para o próximo ano porque, sem esse movimento, a previsão preliminar aponta para alta de 12,61% em 2026, caso não se aprovasse o diferimento tarifário proposto.

Já com o diferimento, a elevação tarifária será de 0,13% em 2026, de acordo com estimativa. Ou seja, não haverá variação brusca de um ano para outro.

Pesaram no balanço para a revisão tarifária este ano diferentes fatores. O principal foi a queda de 10,05% nos custos de componentes financeiros da empresa. O custo com transporte também apresentou redução.

A Equatorial Alagoas é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Maceió (AL) e atende aproximadamente 1,4 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 2,93 bilhões.