Ambiente externo segue desafiador, alerta BC; no Brasil, há sinais de moderação da atividade

O ambiente externo permanece desafiador em razão da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca da sua política comercial e de seus efeitos, de acordo com análise apresentada nesta terça-feira, 29, no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central. "Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração e da desinflação e, consequentemente, sobre o crescimento nos demais países", trouxe o documento.

Ainda sobre o cenário internacional, o REF destacou que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. "Esse cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes", considerou o BC em linha com outros documentos oficiais.

No Brasil, conforme e autoridade monetária, embora tenham surgido sinais de incipiente moderação no crescimento, a atividade econômica e o mercado de trabalho seguiram dinâmicos. "A despeito do início do atual ciclo de alta da taxa Selic em setembro de 2024, a atividade econômica manteve-se resiliente", concluiu.

O documento também analisou que, no mercado de trabalho, dados recentes sugerem alguma moderação, com redução na margem da população ocupada, mas em ambiente de desemprego baixo e melhora da renda.