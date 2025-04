Novo aeroporto no litoral de SP: saiba onde será e quando começará a operar

Guarujá, no litoral paulista, vai ganhar um aeroporto para voos comerciais. As obras da primeira fase do projeto foram entregues neste mês. O início da operação está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O que aconteceu

Obras do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá avançam. Estância turística da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, se prepara para ter um aeroporto à beira mar, localizado em uma base aérea da FAB.

Primeira fase das obras foi entregue no último dia 14. Inclui reforma e adequação da pista de pousos e decolagens, as pistas A, B e C de taxiamento e o sistema de drenagem do aeroporto, além de obras na cerca operacional, que separa o lado público do restrito.

Segunda fase prevê implantação do terminal de passageiros. Depois, a prefeitura deverá obter a certificação final da Anac (Autoridade Nacional da Aviação Civil) e definir as rotas com companhias aéreas.

Previsão para início das operações é no primeiro semestre de 2026. A estimativa é que o aeroporto receba cerca de 200 mil passageiros por ano, com possibilidade de expansão.

Aeroporto receberá voos comerciais de aviões de médio porte. Aeronaves da categoria 2B, que comportam até 50 passageiros, estarão autorizados a fazer pousos e decolagens no local.

Pista terá 1.390 metros de comprimento por 45 de largura. Para comparação, a pista do Aeroporto de Santos Dumont, no Rio, tem 1.323 metros de comprimento por 42 metros de largura.

Quem paga

Projeto é parceria da prefeitura com governo federal. O empreendimento recebeu R$ 20,5 milhões do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal).

Ministro Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroporto. participou da entrega da primeira fase. Disse na ocasião que o aeroporto será uma porta de entrada para mais investimentos na região.