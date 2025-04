Ações da China caem, Hong Kong sobe com investidores de olho em impacto das tarifas

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China tiveram leve queda nesta terça-feira, enquanto o mercado de Hong Kong subiu ligeiramente, uma vez que os investidores evitaram fazer grandes apostas até que haja mais clareza sobre os planos tarifários dos Estados Unidos e seu impacto sobre a economia chinesa.

No fechamento, o índice de Xangai teve recuo de 0,05%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,17%.

O subíndice do setor financeiro do CSI300 teve queda de 0,39%, enquanto o de bens de consumo básicos recuou 0,51%, o índice do setor imobiliário ficou estável e o subíndice do setor de saúde perdeu 0,34%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,16%, com as ações de tecnologia liderando os ganhos em Hong Kong com alta de 0,6%.

Os investidores permaneceram tensos em meio à batalha tarifária em andamento entre as duas maiores economias do mundo.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em uma entrevista na segunda-feira que cabe à China reduzir as tarifas - o último de uma série de sinais conflitantes sobre o progresso das negociações comerciais.

Enquanto isso, a China está adiando novas medidas de estímulo enquanto tenta manter a calma, apostando que Washington cederá primeiro na guerra comercial.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,16%, a 22.008 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,05%, a 3.286 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,17%, a 3.775 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,65%, a 2.565 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,99%, a 20.232 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,17%, a 3.805 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,92%, a 8.070 pontos.