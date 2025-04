Ação da Opas busca aplicar 66 milhões de vacinas em países do continente americano até sábado

Países do continente americano fazem um esforço em conjunto ao longo desta semana para aumentar os índices de vacinação. A campanha, desenvolvida pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), começou no sábado, 26, e segue até o dia 3 de maio. O objetivo é aplicar 66,5 milhões de doses de imunizantes durante o período.

A atenção é especialmente direcionada para a imunização contra o sarampo devido aos surtos registrados nos Estados Unidos, Canadá e México, com mais de 2,6 mil casos confirmados e três mortes. O número é três vezes maior do que o do ano passado.

Em abril, quando ocorreu o primeiro óbito em dez anos em decorrência da doença nos EUA, apenas 2% dos norte-americanos infectados tinham o esquema vacinal de duas doses completo. Outros 4% haviam tomado apenas a primeira dose. Os demais, 94%, não haviam se imunizado ou não sabiam dizer se tomaram a vacina.

Brasil

O cenário no exterior reforça a necessidade de imunização no País, segundo especialistas.

"A reintrodução do vírus é algo esperado. O mundo não está livre do sarampo. A entrada de pessoas infectadas no Brasil já aconteceu e voltará a acontecer. O que precisamos evitar é que o vírus encontre um ambiente suscetível para que ele volte a circular", disse Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em entrevista ao Estadão.

"Talvez (o sarampo) seja a doença de maior transmissibilidade que conhecemos. Para cada caso, você pode ter 20 casos secundários em um ambiente em que ninguém é vacinado", destacou Kfouri.

Para evitar novos casos da doença, o Ministério da Saúde tem reforçado a importância da vacinação. Todos que não receberam a vacina na infância ou que não têm certeza se receberam são orientados a tomar a tríplice viral, que, além do sarampo, protege contra caxumba e rubéola.

Febre amarela

Outra doença que gera preocupação é a febre amarela. Até o momento, foram confirmados 189 casos em todo o continente americano, três vezes mais do que os registros no ano passado. O Brasil se destaca com 102 casos e 41 mortes.

A vacinação é a forma mais eficaz de combate à doença. Atualmente, o calendário vacinal prevê uma dose do imunizante aos 9 meses de idade e outra aos 4 anos. Em pessoas com mais de 5 anos não vacinadas previamente, utiliza-se o esquema de dose única. O imunizante é oferecido gratuitamente em postos de saúde de todo o País.

Além de aumentar os índices de imunização, a campanha também pretende contribuir com as metas de eliminação de doenças da OPAS. O objetivo é erradicar mais de 30 enfermidades até 2030, incluindo 11 doenças preveníveis com vacinação, como sarampo e hepatite B, além da meningite bacteriana e do câncer do colo do útero.