Abordagem a 'mulher de branco' em praia de Manaus intriga internautas

Do UOL, em São Paulo

O vídeo de uma abordagem policial que mostra uma mulher vestida de branco sentada sozinha à beira do rio em uma praia de Manaus (AM) repercutiu na última semana e chamou a atenção de usuários nas redes sociais.

O que aconteceu

Gravação mostra momento em que guardas municipais encontram mulher cabisbaixa, sentada com o corpo parcialmente imerso na água. O vídeo foi gravado por volta das 3h da madrugada do último dia 20, na orla da praia manauara da Ponta Negra. Os agentes, ainda dentro da viatura, se aproximam da mulher. Depois, com lanternas, caminham até ela e tentam contato, mas sem sucesso.

"Está murmurando", disse um dos agentes no vídeo. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que a equipe tentou contato verbal, mas não obteve resposta. "Ao se aproximar, constatou que a pessoa falava de forma desconexa e afirmou ter 'muitos nomes'", acrescentou.

Guardas deixaram o local antes de qualquer manifestação. "Diante da possibilidade de um ritual religioso, os agentes decidiram não interferir e seguiram com o patrulhamento", seguiu a nota da prefeitura.

Vídeo alcançou mais de 7 milhões de visualizações em poucos dias. As imagens, que repercutiram no fim da semana passada após serem divulgadas pela página "Manaus na Depressão" geraram diversas teorias entre os internautas.

"Um tiro pro alto para advertir, se não correr, é espírito", comentou um usuário no Instagram. "No curso da polícia não tinha essa etapa de exorcismo, então vamos embora", escreveu outro. Um terceiro internauta condenou a ação da guarda: "Os caras foram embora? Talvez a mulher tenha sido vítima de algum abuso, o mínimo era chamar uma ambulância e dar destino. Isso aí é prevaricação".

Guardas reencontraram mulher na orla

Cerca de uma hora depois, a mesma pessoa foi encontrada pelos guardas em outro ponto da praia, segundo a gestão municipal. Questionada se estava bem, respondeu aos agentes que sim, mas afirmou não se lembrar da situação anterior, mesmo após ver o vídeo feito pela equipe.

Mulher apresentava sangramentos nas pernas e recusou o atendimento oferecido, ainda conforme a prefeitura manauara. "A guarnição respeitou sua decisão e finalizou o registro", seguiu a nota. "A prefeitura reforça o compromisso e a atenção ao lidar com situações envolvendo pessoas em vulnerabilidade, garantindo assim o respeito aos direitos individuais durante a atuação preventiva", concluiu.