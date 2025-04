Reino Unido: mais de 10.000 imigrantes chegaram pelo Canal da Mancha até agora em 2025

Mais de 10.000 imigrantes chegaram, em pequenas embarcações, ao Reino Unido cruzando o Canal da Mancha em 2025, um nível nunca alcançado nesta época do ano, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados do Ministério do Interior britânico.

Após a chegada de 473 pessoas em 8 embarcações na segunda-feira (28), o total de migrantes que chegou ao território britânico subiu para 10.335.

O governo trabalhista, assim como seus antecessores conservadores, prometeu conter esse fenômeno.

Desde 2018, quando os migrantes começaram a chegar desta forma, vindos da costa francesa, o número de 10.000 foi alcançado em 24 de maio de 2024, e em 17 de junho de 2023, sendo os recordes anteriores.

A ministra britânica do Interior, Yvette Cooper, afirmou à Times Radio, que as redes de contrabando que organizam essas travessias "tiveram um número muito maior de dias com bom tempo" este ano.

Cooper defendeu as medidas implementadas pelo governo desde que assumiu o poder, em julho do ano passado, para combater a imigração clandestina.

A ministra anunciou uma emenda à lei de imigração, que atualmente está sendo examinada no Parlamento, para proibir criminosos sexuais estrangeiros de obterem asilo no Reino Unido, sem especificar quantas pessoas poderiam ser afetadas.

Cooper também indicou que a França modificará o modus operandi de suas forças de segurança, com medidas mais rígidas para interceptar um número maior de barcos de migrantes que saem de suas praias.

Um porta-voz de Downing Street indicou que, mesmo antes de qualquer mudança em sua abordagem a essas embarcações, a polícia francesa já havia impedido "4.000 travessias" desde o começo do ano.

