Zona do euro cresceu no 1º tri, mas enfrenta futuro difícil, diz vice-presidente do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro provavelmente teve um crescimento modesto no primeiro trimestre do ano, mas os riscos se intensificaram em meio a incerteza excepcional que pode pesar sobre a região nos próximos meses, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta segunda-feira.

"Os exportadores da zona do euro estão agora enfrentando novas barreiras, e as tensões nos mercados financeiros e a incerteza geopolítica provavelmente pesarão sobre o investimento empresarial", disse ele a parlamentares europeus em Bruxelas.

"Nesse ambiente, os consumidores podem se tornar cautelosos com relação ao futuro e conter os gastos."

Ele acrescentou que agora se espera que a inflação fique em torno da meta de 2% do banco.

(Por Balazs Koranyi)