Vaticano fecha Capela Sistina ao público e inicia preparativos para o conclave

O Vaticano fechou a Capela Sistina para visitação do público nesta segunda-feira, 28. O local é onde os cardeais se reunirão para o conclave que elegerá o próximo pontífice, após a morte do papa Francisco em 21 de abril, aos 88 anos.

O Colégio Cardinalício decidiu iniciar o conclave na próxima quarta-feira, dia 7. A votação para escolher o novo papa começa após o término do período de luto de nove dias da morte de Francisco.

Mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica já volta sua atenção para os próximos passos. Um dos pontos principais é preparar a Capela Sistina para os cardeais de batina vermelha, que se reunirão no coração de Roma para escolher o novo papa. Uma tarefa essencial: instalar a chaminé por onde será liberada a fumaça das cédulas queimadas após as votações.

A escolha determinará se o próximo pontífice continuará as reformas de Francisco - com seu foco nos pobres, marginalizados e no meio ambiente - ou se os cardeais vão optar por um papa mais alinhado ao estilo de predecessores conservadores como Bento XVI, com ênfase na doutrina.

O mundo, então, aguardará um sinal de que um sucessor de Francisco foi escolhido. A fumaça preta saindo da chaminé da Capela Sistina indica que os cardeais ainda não alcançaram a maioria de dois terços necessária para eleger um novo papa. Mas quando o novo pontífice for escolhido, subirá a fumaça branca - e os sinos tocarão.

Os visitantes que conseguiram entrar no domingo, 27, podem se considerar sortudos, já que não se sabe quanto tempo o conclave durará. A joia dos museus do Vaticano permanecerá fechada ao público até o "Habemus Papam".